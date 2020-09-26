"Лучшая поправка - Путина в отставку". Хабаровск все еще не сдается

Нынешняя субботняя акция стала 12-й по счету. Участники протеста собрались на площади Ленина у здания правительства Хабаровского края. Как и в прошлую субботу, власти города пытались заглушить лозунги классической музыкой.

После митинга на площади протестующие прошли по главным улицам Хабаровска. Они скандировали: "Я/мы - Сергей Фургал", "Лучшая поправка - Путина в отставку", "20 лет - доверия нет!" "Хватит насиловать нашу страну, скоро вам отправляться в тюрьму", "Полиции позор", сообщают штаб Навального в Хабаровске и агентство "Закон". Также митингующие требовали отправить в отставку мэра города Сергея Кравчука. Проезжающие мимо автомобилисты сигналили в поддержку протестующих.

Мэрия Хабаровска оценила количество митингующих в 500 человек. DVhab.ru отмечает, что людей было явно больше. О двух тысячах участников акции сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей оппозиции.

Перед началом шествия Михаил Дегтярев, врио губернатора региона, потребовал "навести порядок" в городе. Он сказал: "Два месяца мы наблюдаем помехи участникам дорожного движения, перекрытие дорог и сигналы водителей. Это все грубейшие нарушения. (…) Поэтому обращаюсь к правоохранительным органам - нужно навести порядок в Хабаровске и других населенных пунктах. Подчеркну - на дорогах", - цитирует политика DVhab.ru

Шествие в Хабаровске спускается по ул. Тургенева под песню "Перемен", которая доносится из колонок фургаломобиля pic.twitter.com/Sj75Bh9Ze3 — ИА Закон (@zakon_agency) September 26, 2020

Также недавно было заведено первое уголовное дело против участника акции в поддержку Сергея Фургала: местного жителя Дениса Посметюхина заподозрили в насилии по отношению к представителю власти на акции 25 сентября. По словам адвоката Посметюхина, следствие считает, что мужчина распылил в сторону силовиков перцовый баллончик.

Акции в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля, по субботам количество участников акций традиционно увеличивается.