Сб, 26.09.2020
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Конор Макгрегор возвращается! Ирландец уже объявил следующий поединок

Конор Макгрегор

ФОТО: Reuters/ScanPix

Скандально известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в своём Twitter объявил о возвращении в спорт, но на сей раз не в октагон, а в боксёрский ринг. Соперником Макгрегора станет легендарный Мэнни Пакьяо.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт говорил, что вместе с Макгрегором работает над чем-то "интересным". Судя по всему - это будет возвращение ирландца на боксёрский ринг.

"Я буду боксировать с Мэнни Пакьяо в следующем бое на Ближнем Востоке", - написал Макгрегор в Twitter.

Менеджер Макгрегора Оди Аттар заявил ESPN, что в данный момент стороны ведут переговоры о поединке, но окончательной договорённости пока не достигли.

Отмечается, что бой может состояться в конце декабря или в начале января. После него Макгрегор планирует вернуться в UFC, добавил Аттар.

Менеджер Мэнни Пакьо также подтвердил, что переговоры о бое ведутся. В последний раз Пакьяо (62-7-2, 39 нокаутов) дрался в июле 2019 года, победив раздельным решением судей Кита Турмана и завоевав титул чемпиона WBA в полусреднем весе.

Конор Макгрегор - бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В 2017 году Макгрегор провёл поединок по правилам бокса против американского боксёра Флойда Мейвезера. Бой завершился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде.

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