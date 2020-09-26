Латвийский фигурист Васильев выиграл Nebelhorn Trophy, впервые приземлив четверной прыжок

После короткой программы Васильев был только пятым (73,25 очков), но в произвольной латвийский фигурист исполнил четверной сальхов и вышел в лидеры, опередив итальянца Габриэле Франгипани и выступающего за Швецию Николая Майорова.

Результат Васильева за произвольную программу (159,83), позволил даугавпилчанину обновить свой собственный рекорд.

Добавим также, что Васильев впервые приземлил четверной прыжок (сальхов) на официальных соревнованиях ISU. Прыжок 21-летнего фигуриста был оценён в 12,22 балла.

Тренером Васильева является двукратный чемпион мира Стефан Ламбьель.