Футбол с Владимиром Ивановым: Спартаковцы попытаются повторить фокус с "Ригой", "Валмиера" и РФШ - снова удивить нокаутом

Можно ли считать матч "Спартака" и "Риги" в Слоке центральным в туре? Скорее да, чем нет. Хотя бы потому, что одно из двух своих поражений в нынешнем чемпионате Латвии "Рига" потерпела как раз на юрмальском стадионе 21 июня (1:2). Это, кстати, был первый удар для экс-наставника московского "Спартака" Олега Кононова в Латвии, который, как известно, внезапно уехал в Россию и до сих пор не вернулся.

Под каким предлогом - понятно, непонятно - ждать ли его обратно. Как обычно бывает в таких случаях, никто толком ничего сказать не может, оттого вся эта история с тайным отъездом обрастает слухами. Но Михаил Конев на месте, этот вечный спаситель, потому за "Ригу", на самом деле, можно не беспокоиться. Как и за то, что игра со "Спартаком" обещает быть как минимум зрелищной с такими-то исполнителями.

Михаил Конев ФОТО: Zigismunds Zālmanis, "Riga FC"

Мбомбо против Белаковича - зачетная вывеска, согласитесь (каждый из них отличился в этом сезоне по 11 раз). Тут надо еще иметь ввиду, что отрыв "Риги" от РФШ не такой уж большой - всего четыре очка (51 против 47-ми), и, понятно, "Рига" делать подарки никому не собирается. У "Спартака", идущего на четвертом месте с 28 баллами, тоже "пригорает" - борьба за ервокубковую зону в самом разгаре (не исключено, что и четвертое место в чемпионате Латвии позволит получить путевку в еврокубки по итогам сезона-2020). А раз так - ценность каждого набранного очка возрастает неимоверно: вслед за "Валмиерой" с 34 очками, расположилась плотная группа догоняющих, а это и "Спартак" - 28 очков, и "Вентспилс" - 27, и "Лиепая" - 26.

В еще одном матче этого тура сойдутся "Валмиера" и РФШ, находящиеся в топ-3 турнирной таблицы. Но пусть сей факт никого не вводит в заблуждение. Отношения этих команд - в одни ворота как говорится. Лучший тренер прошлого месяца Тамаз Пертия может гордиться чем угодно, но только не игрой своей команды против РФШ. Это было просто форменное избиение со стороны РФШ Виктора Мороза, если не сказать больше. 0:4 в Валмиере в первом круге и 2:5 на "Аркадии" во втором - как унижение (Томас Шимкович и Седрик Куадио в играх с "Валмиерой" имеют по два забитых мяча). Ждем нокаута?

"Валмиера" со своими новыми африканскими легионерами (19-летний нигериец Арокодаре, уехавший в "Кельн" - уже история) сделает все, чтобы поствить точку в этом кошмаре хотя бы в третьем круге, но и за РФШ точно не заржавеет. Так что и на поле Олимпийского центра "Видземе", как и в Слоке, наверняка будет жарко!