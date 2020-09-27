Футбол с Владимиром Ивановым: Спартаковцы попытаются повторить фокус с "Ригой", "Валмиера" и РФШ - снова удивить нокаутом

Разгон третьего круга "Вирслиги" получается весьма занимательным. Во всяком случае три матча из пяти в 20-м туре, матчи которого пройдут в ближайшие воскресенье и понедельник, приправлены обильным подтекстом. Так, сдавшая на днях экзамен в Лиге Европы против шотландцев "Рига" возвращается в Слоку, где с ней уже случались неприятности в июне, а преобразившаяся "Лиепая" постарается взять три домашних очка и во весь голос заявить о своих нескромных притязаниях на еврокубки. Дуэль "Валмиеры" и РФШ, мне кажется, также превратится в фейерверк.
Как раз матч "Лиепая" - "Метта" единственный в этом туре, который вынесен на понедельник, 28 сентября. Для хозяев поля это будет отличный шанс, во-первых, продлить свою завидную серию до девяти матчей с набранными очками. Именно так - нынешний отрезок курземцы проводят выше всяких похвал, начиная с 29 августа одержав пять побед кряду (в том числе и в Кубке Латвии против "Даугавпилса"). И, как говорится, то ли еще будет...
Очень вовремя пришла подмога из Беларуси - речь идет о двух новобранцах Евгение Березкине и Валерие Горбачике, которые и сделали предыдущую игру в Даугавпилсе - 4:0 (на счету Березкина - дубль, Горбачик отличился один раз). Лиепайчане в первом круге уже принимали "Метту" у себя дома на стадионе "Даугава", когда разгромили рижан 3:0. Правда, во втором круге то была уже совсем другая "Лиепая", в которой царили разброд и шатания, и другой стадион "Даугава" в Риге, где для команды Дмитрия Молоша все закончилось плачевно - 1:2.
На сей раз, так складывается ситуация, на горизонте мерцает сценарий, написанный в первом круге. Так что если к удали новичков-белорусов добавить азарт Артура Карашаускаса, а для "Метты" по факту это гремучая смесь, то ничего хорошего рижанам выезд в Курземе не сулит. Тем более, что двое из основы рижан на карточках (Ренди Шибасс и Франклин Точукву).
Воскресная программа 27 сентября - это четыре встречи в Елгаве, Вентспилсе, Слоке и Валмиере. В первых двух, если честно, какого-то шоу ждать не приходится. "Вентспилсу" предстоит оттачивать свое мастерство в игре с "Тукумсом". И я даже не представляю, что должно случится с "желто-синими", чтобы они позволили аутсайдеру "Вирслиги" еще раз поизголяться (во втором круге в Тукумсе была зафиксирована ничья 0:0). Судя по всему, мечты о своей первой победе в сезоне команде Юргиса Калнса придется в который раз отложить до лучших времен.
"Елгава" - "Даугавпилс" - это "междусобойчик" там, где-то внизу. У каждой из этих команд (девятое и седьмое место соответственно) - свои амбиции, свои задачи, но все они, по сути, очень скромные. Добавлю - как и их игра. За последний месяц оба коллектива на двоих потерпели больше десяти поражений, и даже их самые преданные болельщики уже не верят ни в какие чудеса. В данном контексте стоит отметить еще одну любопытную деталь - в двух предыдущих очных противостояниях "Даугавпилс" еще ни разу не поразил ворота елгавчан, что со стороны кажется просто нонсенсом (0:1 и 0:0). И если и дальше так пойдет, то "Елгава" быстро опередит двинчан (команды разделяет одно очко - 16 у "Даугавпилса" и 15 у "Елгавы").
Можно ли считать матч "Спартака" и "Риги" в Слоке центральным в туре? Скорее да, чем нет. Хотя бы потому, что одно из двух своих поражений в нынешнем чемпионате Латвии "Рига" потерпела как раз на юрмальском стадионе 21 июня (1:2). Это, кстати, был первый удар для экс-наставника московского "Спартака" Олега Кононова в Латвии, который, как известно, внезапно уехал в Россию и до сих пор не вернулся.
Под каким предлогом - понятно, непонятно - ждать ли его обратно. Как обычно бывает в таких случаях, никто толком ничего сказать не может, оттого вся эта история с тайным отъездом обрастает слухами. Но Михаил Конев на месте, этот вечный спаситель, потому за "Ригу", на самом деле, можно не беспокоиться. Как и за то, что игра со "Спартаком" обещает быть как минимум зрелищной с такими-то исполнителями.
Мбомбо против Белаковича - зачетная вывеска, согласитесь (каждый из них отличился в этом сезоне по 11 раз). Тут надо еще иметь ввиду, что отрыв "Риги" от РФШ не такой уж большой - всего четыре очка (51 против 47-ми), и, понятно, "Рига" делать подарки никому не собирается. У "Спартака", идущего на четвертом месте с 28 баллами, тоже "пригорает" - борьба за ервокубковую зону в самом разгаре (не исключено, что и четвертое место в чемпионате Латвии позволит получить путевку в еврокубки по итогам сезона-2020). А раз так - ценность каждого набранного очка возрастает неимоверно: вслед за "Валмиерой" с 34 очками, расположилась плотная группа догоняющих, а это и "Спартак" - 28 очков, и "Вентспилс" - 27, и "Лиепая" - 26.
В еще одном матче этого тура сойдутся "Валмиера" и РФШ, находящиеся в топ-3 турнирной таблицы. Но пусть сей факт никого не вводит в заблуждение. Отношения этих команд - в одни ворота как говорится. Лучший тренер прошлого месяца Тамаз Пертия может гордиться чем угодно, но только не игрой своей команды против РФШ. Это было просто форменное избиение со стороны РФШ Виктора Мороза, если не сказать больше. 0:4 в Валмиере в первом круге и 2:5 на "Аркадии" во втором - как унижение (Томас Шимкович и Седрик Куадио в играх с "Валмиерой" имеют по два забитых мяча). Ждем нокаута?
"Валмиера" со своими новыми африканскими легионерами (19-летний нигериец Арокодаре, уехавший в "Кельн" - уже история) сделает все, чтобы поствить точку в этом кошмаре хотя бы в третьем круге, но и за РФШ точно не заржавеет. Так что и на поле Олимпийского центра "Видземе", как и в Слоке, наверняка будет жарко!
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