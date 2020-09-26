Фиктивный брак с Навкой, романы и разводы: история хореографа-сердцееда Николая Морозова

Морозов родился в Москве, до 17 лет катался как одиночник, а затем перешел в танцы. После распада СССР Николай некоторое время выступал за Азербайджан, но затем встал в пару с Татьяной Навкой и стал кататься за Беларусь. Некоторые источники сообщают, что для получения гражданства Николаю пришлось вступить с партнершей в фиктивный брак.

Татьяна Навка и Николай Морозов pic.twitter.com/fIwZvJty3H — Drafts 3.7 (@3Drafts) June 12, 2020

"Был ли я женат на Навке? Слухи! Хотя… Может, и был, сейчас припоминаю. Она же сама украинка, каталась за Белоруссию с Самвелом Гезоляном. И когда мы с Татьяной встали в пару, чтобы мне стать "белорусом", это и придумали. Чего только не сделаешь… Но свадьбы не было", - цитирует портал sport24 слова Морозова.

После Зимних Олимпийских игр 1998, где Навка и Морозов стали 16-ми, тренеры решили сделать рокировку и поставили Морозова в пару с Екатериной Давыдовой - дуэт начал выступать за Россию. Однако спустя год Николай принимает решение закончить карьеру фигуриста и войти в тренерский штаб Татьяны Тарасовой. В этом же году Морозов впервые официально женился на французской фигуристке Каролин Дюарин, а через два года у них родилась дочь Аннабель, которая сейчас выступает в дуэте с Андреем Багиным.

В 2003 году пути Тарасовой и Морозова разошлись. Николай начал тренировать канадский дуэт Ше-Линн Бур/Виктор Краатц и привел учеников к золоту ЧМ-2003, а через два года женился на Ше-Линн.

В 2006 году Морозов стал тренером японской фигуристки Мики Андо, но рабочие отношения быстро переросли в романтические. Николай ушел от жены и снова начал собираться в ЗАГС, однако что-то пошло не так.

По одной версии, браку помешала мама спортсменки – воспитанную в строгих японских традициях женщину не устраивала репутация дочкиного жениха по части личной жизни. 2

Морозов вернулся в Россию и стал тренировать танцевальный дуэт Елену Ильиных/Никиту Кацалапова. На Олимпиаде в Сочи Ильиных и Кацалапов выиграли золото в команде и бронзу в личном турнире. Но после ЧМ-2014 пара распалась. Причина - любовный треугольник между тренером и фигуристами.

"Когда получается любовный треугольник или прочие помехи, пара не может долго существовать, какой бы перспективной она ни казалась", - цитирует портал sport24 Морозова.

Говорят, что одной из причин разрыва стала измена Морозова с грузинской фигуристкой Элене Гедеванишвили.

После Олимпиады Морозов поехал в США, где стал тренировать пару Василиса Даванкова/Александр Энберт. В 2016 году Морозов и Даванкова поженились. Однако и этот брак продлился недолго. 2

Ходят слухи, что после разрыва Морозов стал встречаться с Ксенией Столбовой, ради которой даже переехал из США в Пермь.

Несколько лет назад Николай сказал следующее: "Со временем я стал понимать, что по-настоящему счастлив могу быть только с русской женщиной". Возможно, Николай наконец-то нашел свое настоящее счастье.