Сб, 26.09.2020
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  • В белорусском аналоге "Спокойной ночи, малыши!" показали сценку про медвежонка, который не хочет уходить с трона

В белорусском аналоге "Спокойной ночи, малыши!" показали сценку про медвежонка, который не хочет уходить с трона

скриншот видео

ФОТО: Youtube

В детской телепередаче "Колыханка" на государственном телеканале "Беларусь 3" показали сценку, в которой свергают жадного до власти правителя, пишет "Дождь".

По сюжету медведь Топа согнал с трона лисицу Яну и заявил, что только он может руководить остальными. В итоге медведь упал с трона и потерял корону, когда попробовал забрать самый большой кусок торта.

Пользователи социальных сетей увидели в этом параллель с происходящим в стране.

"Калыханка" - это аналог передачи российского Первого канала "Спокойной ночи, малыши!". 

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