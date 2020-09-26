Сб, 26.09.2020
Преступники в деле об убийстве адвоката Павла Ребенока могли использовать ограбление как прикрытие. Алдис Лиелюксис, бывший начальник Госполиции
Алдис Лиелюксис, бывший начальник Госполиции
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В белорусском "Спокойной ночи, малыши" показали сценку про медвежонка, который не хочет уходить с трона

скриншот видео

ФОТО: Youtube

В детской телепередаче "Калыханка" на государственном телеканале "Беларусь 3" показали сценку, в которой свергают жадного до власти правителя, пишет "Дождь".

По сюжету медведь Топа согнал с трона лисицу Яну и заявил, что только он может руководить остальными. В итоге медведь упал с трона и потерял корону, когда попробовал забрать самый большой кусок торта.

Пользователи социальных сетей увидели в этом параллель с происходящим в стране.

"Калыханка" - это аналог передачи российского "Первого канала" "Спокойной ночи, малыши". 

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