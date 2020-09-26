"Родился в рубашке": единственный выживший в катастрофе Ан-26 не получил тяжелых травм

Глава государства встретился с раненым в госпитале, тот рассказал, что "все произошло очень быстро, и было непонятно, что происходит". По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе.

"Ночью Вячеслав очнулся возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья, - написал Зеленский в Facebook. - Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти". Президент Украины констатировал, что Золочевский "родился в рубашке".

В Украине возле города Харьков разбился военный самолет Ан-26, на котором находилось 27 человек.