Минск: после того, как были опубликованы данные силовиков, начали находить места их проживания

Начальник местного ОМОНа, Дмитрий Балаба, который руководил разгонами протестующих граждан на проходящих в Минске митингах, был "рассекречен" соседями. Они оставили Дмитрию послание, написав на стене дома номер квартиры, в которой проживает сотрудник правоохранительных органов и высказав негодование действиям силовика.
"Знайте, белорусы. Квартира (указан номер) Балаба Д. фашист, убийца. Бежать некуда, крыса", - написали жители дома.
Подобных сообщений-предупреждений по всему городу становится все больше.
Стоит отметить, что Дмитрий Балаба внесен в "черный" список из 101 чиновника Беларуси, составленном странами Балтии и опубликованным накануне главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Напомним, на прошлой неделе белорусские хакеры опубликовали список с более чем 1000 именами работников силовых структур Беларуси.
"С продолжением задержаний мы продолжим массово публиковать данные. Никто не останется анонимным, даже под балаклавой", - сказано в сообщении хакеров, опубликованном с помощью оппозиционного издания Nexta.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!