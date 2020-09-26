Минск: после того, как были опубликованы данные силовиков, начали находить места их проживания

"Знайте, белорусы. Квартира (указан номер) Балаба Д. фашист, убийца. Бежать некуда, крыса", - написали жители дома.

Подобных сообщений-предупреждений по всему городу становится все больше.

Стоит отметить, что Дмитрий Балаба внесен в "черный" список из 101 чиновника Беларуси, составленном странами Балтии и опубликованным накануне главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Напомним, на прошлой неделе белорусские хакеры опубликовали список с более чем 1000 именами работников силовых структур Беларуси.

"С продолжением задержаний мы продолжим массово публиковать данные. Никто не останется анонимным, даже под балаклавой", - сказано в сообщении хакеров, опубликованном с помощью оппозиционного издания Nexta.