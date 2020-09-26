Сб, 26.09.2020
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Мария Колесникова
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В России сожгли килограммы сыра, масла и мяса из Эстонии и Латвии

ФОТО: Пресс-служба Управления Россельхознадзора

В России рейд по пяти торговым точкам Санкт-Петербурга и Ленобласти закончился изъятием 232,5 кг санкционной продукции, среди которой были и товары из Эстонии, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Россельхознадзор.

С полок российских магазинов в печь отправились сыры и масло из европейских стран. Среди стран-производителей ведомство называет Финляндию и Эстонию, а также Данию, Италию, Нидерланды, Польшу, Германию, Францию. Инспекторы Россельхознадзора и таможни обнаружили также полкило финской рыбы и 3,5 кг мяса из Италии, Латвии и Эстонии.

"Вся указанная продукция была изъята и уничтожена в соответствии с законодательством Российской Федерации", - заверили в ведомстве.

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