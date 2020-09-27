Майрис Бриедис стал победителем Всемирной боксёрской суперсерии

В 12-раундовом финальном поединке, который состоялся в немецком Мюнхене, Бриедис выиграл у кубинца Юньера Дортикоса по очкам - 117-111, 114-114, 118-111.

В начале боя Дортикос хорошо пользовался джебом и в первых раундах Бриедис работал вторым номером, пытаясь временами перехватывать инициативу. К середине поединка Бриедис освоился в ринге и его удары всё чаще доходили до цели.

Дортикос, понимая, что уступает по очкам, пытался наносить точные разовые удары, но заметно уступал Бриедису в скорости. Начиная с шестого раунда Бриедис окончательно завладел инициативой, атаки Дортикоса стали менее опасными, а пропускать он стал намного больше.

Таким образом, Майрис Бриедис завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF), пояс журнала The Ring и специальный трофей WBSS - Кубок Мохаммеда Али.

Для 34-летнего Дортикоса это поражение стало вторым в карьере при 25 победах. До этого кубинец проиграл в полуфинале первого сезона WBSS россиянину Мурату Гассиеву.

35-летний за свою профессиональную карьеру одержал 27 побед, 19 из которых нокаутом, и потерпел одно поражение - в полуфинале первого сезона WBSS в Риге он проиграл украинцу Александру Усику.

Изначально бой был запланирован на 21 марта в Риге, но в связи с распространением Covid-19 его отложили на 16 мая. Затем был отложен и запланированный на 16 мая бой. В итоге было решено провести финал суперсерии в мюнхенской телевизионной студии Plazamedia Broadcasting Center, однако присутствовать лично зрители на поединке не смогли.