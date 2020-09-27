Фото ⟩ Фотограф заснял северное сияние над Эстонией

Фотограф Марианн Пексар в четверг, 24 сентября, в деревне Лыо в волости Ляэнеранна засняла северное сияние, пишет Rus.Postimees.
По словам фотографа, снимки северного сияния были сделаны между 22 и 23 часами. "Невооруженным глазом на этот раз его было тяжело разглядеть, - рассказывает Марианн. - Как только сияние становилось сильнее, можно было увидеть на небе серую карту".
Пексар сообщила, что в последний раз северное сияние в Эстонии можно было наблюдать месяц назад.
"Несколько лет именно 27 сентября бывает северное сияние, - говорит фотограф. - Надеюсь, что и в этом году в этот день я смогу что-нибудь заснять".
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