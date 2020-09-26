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Болотник на глазах у Тайсона Фьюри победил его кузена и вышел в финал турнира Golden Contract

Хоси Бертон и Ричард Болотник

ФОТО: twitter.com

В субботу, 26 сентября, латвийский боксёр Ричард Болотник одержал победу на турнире Golden Contract и вышел в финал в полутяжёлой весовой категории (до 79,37 кг).

В полуфинальном поединке, который проходил в рижском клубе Studio 69, Болотник по очкам победил британца Хоси Бертона. После десяти раундов двое судей присудили победу Болотнику со счётом 98:90, а третий судья со счётом - 100:90.

Отметим, что Хоси Бертон является кузеном знаменитого боксёра Тайсона Фьюри, который в этот вечер прибыл в Ригу, чтобы поддержать родственника.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Спасибо всем, кто пришёл меня поддержать. Мы едем в финал", - сказал после боя Болотник, который также поблагодарил жену, тренеров и менеджеров.

Кроме того Болотник пожелал удачи Майрис Бриедису в финале Всемирной суперсерии бокса: "Всем латвийцам сегодня нужно победить".

Соперник Болотника в решающем матче турнира Golden Contract определится 30 сентября в Лондоне, где во втором полуфинале сойдутся Серж Мишель и Лиам Конрой.

На счету 30-летнего Болотника 17 побед, пять поражений и одна ничья. В декабре прошлого года латвийский боксёр завоевал титул чемпиона Европы по версии WBO. 32-летний Хоси Бертон победил в 25 из 27 поединков (11 нокаутов).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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