Вс, 27.09.2020
Конечно, сезон нельзя прерывать. Надо бороться. Никто не ожидал, что Covid-19 внесёт такие изменения. Соревнования прекращать нельзя. Надо играть, как-то выкручиваться Юрис Савицкис, председатель правления клуба Рижского "Динамо"
Юрис Савицкис, председатель правления клуба Рижского "Динамо"

Covid-19: в Латвии 22 новых случая, в 14 - источник заражения не известен

ФОТО: ROMUALD MEIGNEUX/SIPA / ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

За прошедшие сутки в Латвии сделаны 1660 тестов на Covid-19, выявлены 22 случая заболевания (1,3% от числа тестов), свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, пять человек заразились из известных источников, трое - за границей (Нидерланды, Греция), источники заражения еще 14 человек уточняются. 

За прошедшие сутки было госпитализировано 2 новых пациента с Covid-19. Всего в больницах находятся 7 пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.

С начала пандемии в Латвии сделано 310 832 теста на Covid-19, заболели 1676 людей. На сегодняшний день 1304 человека выздоровели (78%), все еще больны 336 человек, 36 - скончались (2,15% от числа инфицированных).

Всего из стационаров выписано 226 пациентов.

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