Covid-19: в Латвии 22 новых случая, в 14 - источник заражения не известен

По данным SPKC, пять человек заразились из известных источников, трое - за границей (Нидерланды, Греция), источники заражения еще 14 человек уточняются.

За прошедшие сутки было госпитализировано 2 новых пациента с Covid-19. Всего в больницах находятся 7 пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.

С начала пандемии в Латвии сделано 310 832 теста на Covid-19, заболели 1676 людей. На сегодняшний день 1304 человека выздоровели (78%), все еще больны 336 человек, 36 - скончались (2,15% от числа инфицированных).

Всего из стационаров выписано 226 пациентов.