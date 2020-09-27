СМИ: Олег Кононов покинул "Ригу" из-за серьёзных проблем дочери со здоровьем

По данным источника, дочь главного тренера действующего чемпиона Латвии по футболу была госпитализирована. На днях её выписали, но впереди долгий курс лечения. Экс-тренер "Спартака", до этого более полугода не имевший возможности видеть семью, принял решение остаться с ней в Москве.

Сообщается, что российский специалист попрощался с футболистами "Риги" в чате команды в WhatsApp. Руководство латвийской команды отнеслось к решению Кононова с пониманием и в ближайшее время озвучит свои дальнейшие решения.

Олег Кононов стал главным тренером рижского клуба 5 февраля 2020 года. До этого российский специалист возглавлял минские "Торпедо" и "Локомотив", запорожский "Металлург", "Шериф", львовские "Карпаты", "Севастополь", "Краснодар", "Ахмат", тульский "Арсенал" и московский "Спартак".

После 19 туров "Рига" занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Латвии, опережая ближайшего соперника (РФШ) на четыре очка.