ВИДЕО ⟩ Адесанья нокаутировал Косту и защитил чемпионский титул

Победитель нокаутировал своего соперника во втором раунде - рефери зафиксировал технический нокаут.

Отметим, что 31-летний Адесанья провёл в ММА 20 поединков и во всех одержал победы (15 нокаутов). 29-летний Коста впервые потерпел поражение. В его активе 13 побед (11 нокаутов).

В других поединках вечера 29-летний Зубайра Тухугов проиграл канадцу Хакиму Даводу. Поединок продлился все три раунда, судьи раздельным решением отдали победу Даводу - 30:27, 29:28, 28:29.

Хадис Ибрагимов уступил бразильцу Данило Маркесу и позволил ему одержать дебютную победу в UFC. В этом бою судьи были единогласны в решении - 29:28, 29:29, 30:27.

В другом титульном бое поляк Ян Блахович и американец Доминик Рейес оспаривали пояс в полутяжёлом весе после ухода Джона Джонса в следующую весовую категорию. Во втором раунде Блахович нокаутировал соперника.

Blachowicz put Reyes on young Bambi legs with that shot #UFC253pic.twitter.com/VI11FVML2l — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) September 27, 2020