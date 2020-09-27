ВИДЕО ⟩ Адесанья нокаутировал Косту и защитил чемпионский титул

В ночь с субботы на воскресенье на "Бойцовском острове" в Абу-Даби прошёл турнир UFC 253, где в главное поединке вечера нигериец Исраэль Адесанья победил бразильца Паулу Косту и защитил титул чемпиона в среднем весе (до 83,9 кг).
Победитель нокаутировал своего соперника во втором раунде - рефери зафиксировал технический нокаут.
Israel Adesanya's second round TKO#ufc253 pic.twitter.com/qMs6B4CMKS— Blue Corner Fighting (@blue_fighting) September 27, 2020
Отметим, что 31-летний Адесанья провёл в ММА 20 поединков и во всех одержал победы (15 нокаутов). 29-летний Коста впервые потерпел поражение. В его активе 13 побед (11 нокаутов).
В других поединках вечера 29-летний Зубайра Тухугов проиграл канадцу Хакиму Даводу. Поединок продлился все три раунда, судьи раздельным решением отдали победу Даводу - 30:27, 29:28, 28:29.
Хадис Ибрагимов уступил бразильцу Данило Маркесу и позволил ему одержать дебютную победу в UFC. В этом бою судьи были единогласны в решении - 29:28, 29:29, 30:27.
В другом титульном бое поляк Ян Блахович и американец Доминик Рейес оспаривали пояс в полутяжёлом весе после ухода Джона Джонса в следующую весовую категорию. Во втором раунде Блахович нокаутировал соперника.
Blachowicz put Reyes on young Bambi legs with that shot #UFC253pic.twitter.com/VI11FVML2l— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) September 27, 2020
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