В волости Цену из ужасных условий спасены собаки и щенки. Два животных погибли

В волости Цену Озолниекского края обнаружены собаки и щенки, живущие в ужасных условиях. Часть животных теперь находится в приюте, но двух собак спасти не удалось - из-за тяжелого состояния здоровья они погибли, сообщает приют для животных Ķepu ķepā.