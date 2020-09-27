В волости Цену из ужасных условий спасены собаки и щенки. Два животных погибли

В волости Цену Озолниекского края обнаружены собаки и щенки, живущие в ужасных условиях. Часть животных теперь находится в приюте, но двух собак спасти не удалось - из-за тяжелого состояния здоровья они погибли, сообщает приют для животных Ķepu ķepā.
Собак нашли совершенно случайно во время съемок передачи Латвийского телевидения Ķepa uz sirds.
Вместе с передачей приют для животных Ķepu ķepā запустил акцию "Не будь равнодушными", призывая немедленно сообщать в приют о брошенных животных, чтобы спасти их от мучительной смерти.
Приют также призывает людей поддержать его для спасения животных.
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