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Долг в 15 000 евро: из-за ошибочной информации банка у женщины образовалась огромная сумма налога

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Художница Инета Фрейденфельде, сама того не зная, задолжала государству значительную сумму налогов - 15 000 евро - из-за вводящей в заблуждение информации, предоставленной юристами банка после сделки с недвижимостью, сообщает передача 4. studija.

В 2002 году художница Инета Фрейденфельде получила в дар участок земли в Марупе, который через пять лет заложила, чтобы взять ссуду и построить собственный дом.

Позже земля была продана, и при продаже земли банк утверждал, что проценты по ссуде, выплачиваемые в течение десяти лет, являются оправданными расходами.

"Я заплатила разницу - почти 4000 евро. (...) Прошло полгода, мне позвонили с неизвестного номера - знаете, у вас огромная задолженность по налогам", - рассказала художница.

Юристы банка, выдавшего ссуду, ввели женщину в заблуждение, заявив, что сумма, уплаченная за дом в счет процентов по ссуде, считается оправданными расходами, связанными со сделкой продажей земли.

В Службе государственных доходов пообещали предложить изменения в график погашения долга Инеты и пересмотреть размер ежемесячных платежей, чтобы помочь справиться с неприятной ситуацией.

Видео: Сюжет передачи 4. studija

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