Число растет: как минимум 9% случаев Covid-19 в Латвии были среди медицинских работников

В документе отмечается, что в последние недели увеличилось количество медицинских работников, у которых подтвержден Covid-19. Случаи заболевания зарегистрированы среди работников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), амбулаторных учреждений, в Даугавпилсской и Северокурземской региональных больницах.

Больше всего случаев с начала пандемии зарегистрировано в Видземской больнице - в этом лечебном учреждении было 64 случая Covid-19, в том числе у 17 сотрудников больницы, у 20 пациентов и 27 членов семей заболевших пациентов и работников.

Четыре отдельные вспышки были зарегистрированы в NMPD. Крупнейшая вспышка была в центре оперативного управления - 38 случаев Covid-19 среди работников и членов их семей.

Также вспышки были в социальных учреждениях. Например, в центре социального ухода Mārsnēni было зарегистрировано 52 случая заболевания коронавирусом - и среди постояльцев, и среди работников и членов их семей. Также крупная вспышка произошла в рижском приюте Zilais krusts, где зарегистрировано 63 случая Covid-19.

Среди предприятий по данным на 6 сентября крупнейшая вспышка произошла на одном из деревообрабатывающих предприятий, где было зарегистрировано 27 случаев заболевания. На этой неделе выявлена вспышка коронавируса на одном из предприятий пищевой промышленности, где заразились как минимум 19 человек.