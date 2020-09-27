Вс, 27.09.2020
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Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава
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Посмотри! ⟩ Лучшие моменты боя Бриедис - Дортикос

В ночь на воскресенье латвийский боксёр Майрис Бриедис стал победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первой тяжёлой весовой категории (до 90,7 кг). Предлагаем посмотреть самые яркие эпизоды этого боя! 

В 12-раундовом финальном поединке, который состоялся в немецком Мюнхене, Бриедис выиграл у кубинца Юньера Дортикоса по очкам - 117-111, 114-114, 118-111.

35-летний Бриедис за свою профессиональную карьеру одержал 27 побед, 19 из которых нокаутом, и потерпел одно поражение - в полуфинале первого сезона WBSS в Риге он проиграл украинцу Александру Усику.

Видео: Лучшие моменты боя Бриедис - Дортикос 

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