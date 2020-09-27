Посмотри! ⟩ Лучшие моменты боя Бриедис - Дортикос

В 12-раундовом финальном поединке, который состоялся в немецком Мюнхене, Бриедис выиграл у кубинца Юньера Дортикоса по очкам - 117-111, 114-114, 118-111.

35-летний Бриедис за свою профессиональную карьеру одержал 27 побед, 19 из которых нокаутом, и потерпел одно поражение - в полуфинале первого сезона WBSS в Риге он проиграл украинцу Александру Усику.

Видео: Лучшие моменты боя Бриедис - Дортикос