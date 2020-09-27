В Литве - двое умерших пациентов с Covid-19, в Эстонии - 35 новых случаев

Эстония

За сутки коронавирус диагностирован в Эстонии у 35 человек, тем самым коэффициент заболеваемости за последние две недели вырос до 39,43 случая на 100 000 населения, сообщает LETA-BNS.

По состоянию на утро воскресенья госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 31 человеку, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ.

Всего в Эстонии сделано около 205 000 первичных тестов, из них позитивный результат дали 3200 тестов (1,56%).

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Delfi.lt.

Как сообщил в воскресенье Национальный центр общественного здравоохранения Литвы, общее количество заражений в стране составляет 4385 случаев.

За прошедшие сутки в Литве скончались два человека с коронавирусом.