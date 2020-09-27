В Минске проходит "народная инаугурация" Тихановской. Начались задержания

Сотрудники белорусской милиции задержали несколько человек, собравшихся на протестную акцию у гостиницы "Юбилейная" в центре Минска. Демонстранты не оказывали сопротивления правоохранительным органам, сообщает Tut.by.

Sunday is the Day of Protests in Belarus. Today’s protest theme— People’s Inauguration of Sviatlana Tsikhanouskaya. Army and the riot police forces are in town already. Central squares are fenced. Prisons are ready to welcome detainees. Minsk Weekend as usual pic.twitter.com/2veVJJd1PP — Franak Viačorka (@franakviacorka) September 27, 2020

За несколько часов до начала акции оператор мобильной связи объявил, что мобильный интернет будет ограничен.

По оценкам "Интерфакса", в настоящее время в районе стелы "Минск - город-герой" собрались не менее пяти тысяч человек, по оценкам ТАСС — около десяти тысяч человек, пишет "Медуза".

БТРы с пулеметами едут пугать 20 безработных наркоманов pic.twitter.com/KX0Pswqngq — Чай з варэннем (@belteanews) September 27, 2020

Правозащитный центр "Весна" начал составлять список задержанных на акциях протеста в Минске и регионах. На данный момент в перечне указано 12 человек.

Pie Stēlas un Neatkarības pils daudz bruņutehnikas un busu. Slēgti TC Stoļica, Galerija un Korona Zamok, tāpat KFC un Burger King. https://t.co/gqOESWCAtI — FreeBelarusLat (@free_Belarus_lv) September 27, 2020

Колонна протестующих в Жодино вышла на марш. pic.twitter.com/NyZCjl7Hqu — TUT.BY (@tutby) September 27, 2020

Колонна протестующих идет по проезжей части улицы Мельникайте в Минске. pic.twitter.com/tbjIUBIwlp — TUT.BY (@tutby) September 27, 2020

Минск. На проспекте Машерова — десятки тысяч человек. По видео с высоты можно оценить масштаб. pic.twitter.com/EZMIY1u1Yq — TUT.BY (@tutby) September 27, 2020