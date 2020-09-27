Пн, 28.09.2020
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Юрис Савицкис, председатель правления клуба Рижского "Динамо"
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В Минске прошла "народная инаугурация" Тихановской. Правоохранители применили слезоточивый газ

Фото иллюстративное.

ФОТО: -/AFP

После тайной инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября сторонники оппозиции в Беларуси решили провести "народную инаугурацию" 27 сентября. Они вышли на протесты с портретами оппозиционерки Светланы Тихановской, сообщает "Дождь".

Сотрудники белорусской милиции задержали несколько человек, собравшихся на протестную акцию у гостиницы "Юбилейная" в центре Минска. Демонстранты не оказывали сопротивления правоохранительным органам, сообщает Tut.by. 

За несколько часов до начала акции оператор мобильной связи объявил, что мобильный интернет будет ограничен. 

По оценкам "Интерфакса", в настоящее время в районе стелы "Минск - город-герой" собралось не менее пяти тысяч человек, по оценкам ТАСС - около десяти тысяч человек, пишет "Медуза".

Правозащитный центр "Весна" начал составлять список задержанных на акциях протеста в Минске и регионах. На данный момент в перечне указаны 12 человек.

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси применили слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы в отношении участников протестной акции в Гомеле, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс". 

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