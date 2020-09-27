В Минске прошла "народная инаугурация" Тихановской. Правоохранители применили слезоточивый газ

После тайной инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября сторонники оппозиции в Беларуси решили провести "народную инаугурацию" 27 сентября. Они вышли на протесты с портретами оппозиционерки Светланы Тихановской, сообщает "Дождь".
Сотрудники белорусской милиции задержали несколько человек, собравшихся на протестную акцию у гостиницы "Юбилейная" в центре Минска. Демонстранты не оказывали сопротивления правоохранительным органам, сообщает Tut.by.
Sunday is the Day of Protests in Belarus. Today’s protest theme— People’s Inauguration of Sviatlana Tsikhanouskaya. Army and the riot police forces are in town already. Central squares are fenced. Prisons are ready to welcome detainees. Minsk Weekend as usual pic.twitter.com/2veVJJd1PP— Franak Viačorka (@franakviacorka) September 27, 2020
За несколько часов до начала акции оператор мобильной связи объявил, что мобильный интернет будет ограничен.
#Belarus | Brutal detentions in #Hrodna pic.twitter.com/gXaSYAlpNx— Balki Begumhan Bayhan (@bbbayh) September 27, 2020
По оценкам "Интерфакса", в настоящее время в районе стелы "Минск - город-герой" собралось не менее пяти тысяч человек, по оценкам ТАСС - около десяти тысяч человек, пишет "Медуза".
БТРы с пулеметами едут пугать 20 безработных наркоманов pic.twitter.com/KX0Pswqngq— Чай з варэннем (@belteanews) September 27, 2020
Правозащитный центр "Весна" начал составлять список задержанных на акциях протеста в Минске и регионах. На данный момент в перечне указаны 12 человек.
— Белсат TV (@Belsat_TV) September 27, 2020
Відэа: the_village_me pic.twitter.com/7jhvmsmuyz
Сотрудники правоохранительных органов Беларуси применили слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы в отношении участников протестной акции в Гомеле, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Pie Stēlas un Neatkarības pils daudz bruņutehnikas un busu. Slēgti TC Stoļica, Galerija un Korona Zamok, tāpat KFC un Burger King. https://t.co/gqOESWCAtI— FreeBelarusLat (@free_Belarus_lv) September 27, 2020
Колонна протестующих в Жодино вышла на марш. pic.twitter.com/NyZCjl7Hqu— TUT.BY (@tutby) September 27, 2020
Колонна протестующих идет по проезжей части улицы Мельникайте в Минске. pic.twitter.com/tbjIUBIwlp— TUT.BY (@tutby) September 27, 2020
Минск. На проспекте Машерова — десятки тысяч человек. По видео с высоты можно оценить масштаб. pic.twitter.com/EZMIY1u1Yq— TUT.BY (@tutby) September 27, 2020
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