Ситуация в Беларуси не повлияла на тенденции контрабанды акцизных товаров

Как сообщили в Службе государственных доходов, после 9 августа, как и прежде, при проведении мер таможенного контроля на латвийско-белорусской границе каждый день выявляются попытки незаконного ввоза больших и малых партий сигарет, которые спрятаны в сыпучих грузах товарных поездов, в конструкциях поездов и в автотранспорте.

В период с января по август было предотвращено 377 попыток незаконного ввоза сигарет из Беларуси. В целом изъято 28 млн сигарет, что составляет 63% общего изъятого таможней в этот период количества контрабандных сигарет. В августе выявлено 54 случая контрабанды сигарет из Беларуси, в том числе после 9 августа - 41 случай. В августе на пунктах таможенного контроля изъято 1,64 млн сигарет, с 1 по 15 сентября - выявлено 30 случаев и изъято 770 тыс. сигарет.