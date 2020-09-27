Вс, 27.09.2020
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Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава

В хоккейном клубе "Динабург" выявлено четыре случая Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

В хоккейном клубе "Динабург" лиги Optibet выявлено четыре случая Covid-19, подтвердил агентству LETA член правления и менеджер команды Руслан Курелас.

В пятницу сообщалось, что у нескольких игроков "Динабурга" констатирована повышенная температура тела, поэтому на неопределенное время перенесен запланированный на субботу матч с Mogo/LSPA. Всей команде были сделаны тесты на Covid-19, и у четырех игроков они оказались положительными.

Курелас сообщил, что клуб связался с эпидемиологами, чтобы выявить контакты заболевших игроков.

Директор по организации соревнований Латвийской хоккейной федерации Томс Брокс сообщил, что в понедельник будет принято решение о том, каким образом даугавпилсский клуб продолжит сезон.

"В настоящее время отменены матчи всех даугавпилсских команд и на других турнирах, потому что они использовали одни и те же помещения", - сказал Брокс.

"Динабург" в турнире пока не набрал очков и занимает последнее место среди семи команд.

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