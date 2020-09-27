Азербайджан ввел частичное военное положение в стране вслед за Арменией

Комендантский час будет введен в Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и ряде других городов.

Как сообщалось ранее, президент непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян объявил военное положение и мобилизацию всех мужчин старше 18 лет. Такое решение он принял после того, как утром 27 сентября город Степанакерт и другие населенные пункты Нагорного Карабаха были обстреляны системами залпового огня "Град".