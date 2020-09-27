Азербайджан ввел частичное военное положение в стране вслед за Арменией

Парламент Азербайджана на внеочередном заседании в воскресенье, 27 сентября, принял решение о введении военного положения в ряде городов и регионов страны, сообщает портал "Медуза" со ссылкой на РИА Новости.
Комендантский час будет введен в Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и ряде других городов.
Как сообщалось ранее, президент непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян объявил военное положение и мобилизацию всех мужчин старше 18 лет. Такое решение он принял после того, как утром 27 сентября город Степанакерт и другие населенные пункты Нагорного Карабаха были обстреляны системами залпового огня "Град".
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