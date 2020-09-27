Коронавирусом заразились свыше 33 млн человек по всему миру

Суточный прирост подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России составил 7867 человек, умерли за последние сутки 99 инфицированных, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом в воскресенье, 27 сентября. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в России составило 11 51 438 человек. Начиная с пятницы, 25 сентября, количество выявленных за сутки новых заражений впервые с июня превысило отметку в семь тысяч.

Наиболее высокий рост по-прежнему отмечается в Москве: за сутки там зафиксировано 2016 новых случаев заражения. Показатели прироста в регионах значительно меньше: в Санкт-Петербурге зарегистрированы 227 новых случаев, в Московской области - 226, в Ростовской - 188, в Нижегородской - 167, в Воронежской - 161 случай. В остальных регионах суточный прирост за минувшие сутки составил менее 150 случаев.

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 3130 новых случаев COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны. 537 больных коронавирусной инфекцией госпитализированы, 56 скончались, 1009 человек выздоровели. Наибольшее число заболеваний зарегистрированы в Харьковской области (494), Киеве (323), Днепропетровской (186), Львовской (148), Киевской (143) и Одесской (142) областях.

Данные по ФРГ и остальному миру

В Германии за последние сутки коронавирусом заразились 1411 человек, сообщает в воскресенье, 27 сентября, институт имени Роберта Коха (RKI). Умерли пять человек. Общее число смертей с момента проникновения вируса в страну достигло 9457.

Глава Немецкого междисциплинарного объединения интенсивной медицины и реаниматологии Уве Янссенс (Uwe Janssens) в интервью изданиям медиагруппы Funke в субботу, 26 сентября, заявил, что германские врачи в отделениях интенсивной терапии готовятся к тому, что число смертей от последствий Covid-19 "в ближайшие недели продолжит расти".

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией по всему миру заразились свыше 33 млн человек, от атипичной пневмонии Covid-19 скончались 999 088 человек, выздоровели 24 442 человека, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Больше всего заражений - в США (7,29 млн), Индии (5,9 млн) и Бразилии (4,72 млн).