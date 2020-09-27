Лукашенко ответил на предложение Макрона об отставке

По словам Лукашенко, Макрон, "следуя собственной логике", должен был бы уйти с поста еще в 2018 году, когда во Франции начались протесты "желтых жилетов"..

"Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением…", - подчеркнул Лукашенко, назвав президента Франции незрелым политиком.

По его мнению, Макрон, уделяет слишком много внимания "одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси". "С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома", - считает Лукашенко.