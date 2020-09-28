Наследие Дональда Трампа. Стала ли Америка снова великой и богатой?

Ответ на этот вопрос краток: да, стала. Заслуга ли это Трампа? Об этом ниже.

Но наследие Трампа выражено не только цифрами занятости, доходов и долгов. Политика самого экстравагантного президента в современной истории США изменит будущее американской экономики вне зависимости от того, останется ли Трамп на второй срок после ноябрьских выборов.

Промежуточные итоги его правления можно подвести уже сейчас. Даже если за оставшийся месяц в экономике что-то поменяется в лучшую или худшую сторону, на исход голосования это не повлияет - подавляющее большинство американцев уже сделали свой выбор.

Вредный вирус все испортил

Трамп рассчитывал переизбраться на волне экономического бума. Но пандемия вызвала тяжелейший кризис со времен Великой депрессии столетней давности и рекордную безработицу. Предвыборные лозунги пришлось переписывать.

А ведь до 2020 года все шло неплохо: экономика росла в среднем на 2,5% в год и доросла до 20 трлн долларов - это почти четверть мировой.

И пусть Трамп обещал избирателям рост "на 4%, а может и на 5% и даже на 6%" в год, но и более скромные цифры не сорвали бы триумф. Ведь остальной развитый мир едва оправился от финансового кризиса десятилетней давности, и рост в Европе или Японии едва теплился. Америка все дальше уходила вперед.

Однако из-за пандемии Трамп теперь войдет в историю как президент, при котором оборвалась самая продолжительная в американской истории десятилетняя фаза экономического подъема.

Не Трамп придумал коронавирус, с ним пришлось бы столкнуться любому президенту. Он уверен, что отлично справился с задачей. Противники винят его в провале и мировом антирекорде: 200 тысяч смертей.

Бесконечные локдауны уже навредили экономике, а теперь рискуют сорвать еще и главный потребительский сезон - осенне-зимнюю череду праздников и распродаж: от Хэллоуина до Рождества.

AFP Миллионы американцев лишились работы из-за локдаунов. Эпидемия унесла более 200 тысяч жизней

Еще до того, как пандемия докатилась до США, американские ученые изучили уроки "испанки" и пришли к выводу, что экономика падает везде одинаково, а вот восстанавливается быстрее там, где санитарные ограничения вводятся быстро и масштабно. И снимаются не при первых признаках облегчения, а когда скажут эпидемиологи. Тогда карантин выходит короче, а шансы рецидива намного ниже - как и экономический ущерб.

Эту теорию в ходе нынешней пандемии доказали страны Азии и некоторые государства Европы.