Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года

Недостатка сил на этой неделе не будет, но лучше тратить их на правильные дела. Нужно завершить все начатое ранее, раздать долги и выполнить обещания. Лучше не достигать поставленных целей обманом и хитростью. Это чревато огромными проблемами. В середине недели одиноких Львов ожидает приятное знакомство.

Дева

Эта неделя прекрасно подходит для начала головокружительного романа, новых отношений, флирта и знакомств. Период прекрасен для обновления себя и своего окружения. Можно делать ремонт, перестановку мебели, покупать одежду. Также на этой неделе многим Девам удастся найти свое призвание, новое увлечение, работу. Все идеи лучше записывать.

Звезды советуют Девам не опаздывать на важные совещания и встречи, свидания. Произвести положительное впечатление на человека будет просто, но еще проще - разрушить его. Всем, кто находится в браке, лучше сосредоточиться на семье и доме, особенно с пятницы по воскресенье. Не стоит отправляться в командировки.

Весы

Это будет очень важная и динамичная неделя в сфере финансов. Многим Весам удастся добиться поставленных целей. Людям этого знака потребуется больше активности, спорта, пребывания на свежем воздухе. Начало недели может оказаться напряженным, потому что придется сделать важный выбор, встретиться с дилеммами в любви и делах.

Весам нужно избегать перетягивания на себя чужих проблем, потому что своих тоже будет невпроворот. Не стоит давать пустых обещаний - лучше быть предельно честными с окружающими. Звезды помогут Весам на этой неделе раскрыть весь свой потенциал в работе, повысить доход. Астролог советует обходить стороной конфликты в семье и в коллективе.

Скорпион

Тактичность и сдержанность - лучшие друзья Скорпионов. Они помогут им не заводить новых врагов. Также звезды советуют научиться прощать людей за их ошибки. Это очень полезное умение, которое поможет найти новых друзей и укрепить отношения с коллегами или приятелями.

На этой неделе важен правильный настрой. Даже в хорошем расположении духа не стоит совершать дорогостоящие покупки и в целом принимать важные финансовые решения. Нежелательно даже обсуждать подобные темы с близкими, так как можно серьезно поссориться.

Стрелец

На этой неделе звезды хотят, чтобы Стрельцы добавили в свою жизнь капельку романтики. Нужно сфокусироваться на сфере любви, если хочется обрести счастье и хорошее настроение. Можно знакомиться с новыми людьми и начинать новые отношения. Шумные вечеринки и пребывание в местах большого скопления людей не приведет ни к чему хорошему.

С 28 сентября по 1 октября будет очень удачное время для финансовой активности и работы. Есть шанс разбогатеть или как минимум повысить свой доход. Звезды советуют опасаться юридических проблем, нарушения закона, а также как можно быстрее освобождаться от долгов.

Козерог