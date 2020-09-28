Пн, 28.09.2020
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Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел"

Бриедис планирует сменить весовую категорию

Латвийский боксёр Майрис Бриедис допускает возможность перехода в супертяжёлую весовую категорию. Об этом сам спортсмен рассказал в беседе с журналистами.

В минувшую субботу Бриедис в финале Всемирной боксёрской суперсерии победил кубинца Юниера Дортикоса и завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF), пояс журнала The Ring и специальный трофей WBSS - Кубок Мохаммеда Али.

В 12-раундовом финальном поединке, который состоялся в немецком Мюнхене, Бриедис выиграл у кубинца по очкам - 117-111, 114-114, 117-111. У многих любителей бокса были претензии к судье, который увидел в этом поединке ничью.

"Я так и не понял, что это было - юмор или ошибка. Насколько я понял от президента IBF, этому судье сделают замечание за некомпетентное судейство. Главное, что мы победили", - сказал Бриедис латвийскому телевидению.

Бриедис, который выступает в первой тяжёлой весовой категории (до 90,7 кг), не исключает, что в будущем может перейти в супертяжёлый вес.

"Выспимся, отдохнём и тогда сядем за стол. Есть план перейти в супертяжёлую весовую категорию", - сказал Бриедис.

35-летний Бриедис за свою профессиональную карьеру одержал 27 побед, 19 из которых нокаутом, и потерпел одно поражение - в полуфинале первого сезона WBSS в Риге он проиграл украинцу Александру Усику.

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