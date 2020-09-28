Пн, 28.09.2020
Конечно, сезон нельзя прерывать. Надо бороться. Никто не ожидал, что Covid-19 внесёт такие изменения. Соревнования прекращать нельзя. Надо играть, как-то выкручиваться Юрис Савицкис, председатель правления клуба Рижского "Динамо"
Юрис Савицкис, председатель правления клуба Рижского "Динамо"

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 21 новый случай Covid-19

Иллюстративное фото.

ФОТО: JOHAN NILSSON/AFP

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 21 новый случай Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, 13 человек заразились из ранее известных источников, четыре человека - за рубежом (на Украине и в Индии), а источники заражения еще четырех человек уточняются.

За прошедшие сутки сделано 1398 тестов на Covid-19.

С начала пандемии в Латвии сделано 312 230 тестов на Covid-19, заболевание подтверждено у 1697 человек, 1304 выздоровели.

За прошедшие сутки госпитализированы четыре пациента с Covid-19. В больницах находятся 11 пациентов с коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.

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