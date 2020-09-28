За прошедшие сутки в Латвии выявлен 21 новый случай Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
По данным SPKC, 13 человек заразились из ранее известных источников, четыре человека - за рубежом (на Украине и в Индии), а источники заражения еще четырех человек уточняются.
За прошедшие сутки сделано 1398 тестов на Covid-19.
С начала пандемии в Латвии сделано 312 230 тестов на Covid-19, заболевание подтверждено у 1697 человек, 1304 выздоровели.
За прошедшие сутки госпитализированы четыре пациента с Covid-19. В больницах находятся 11 пациентов с коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.
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