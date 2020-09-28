"Бавария" потерпела первое поражение за девять месяцев

Встреча прошла в Зинсхайме и завершилась со счётом 4:1. Голами в составе победителей отметились Эрмин Бичакчич, Мунас Даббур и Андрей Крамарич, который оформил дубль. Единственный гол в составе "Баварии" забил Йозуа Киммих.

"Хоффенхайм" одержал вторую победу в двух матчах Бундеслиги и возглавил турнирную таблицу. "Бавария" потерпела первое поражение в новом сезоне. В первом матче чемпионата мюнхенцы разгромили "Шальке-04" со счётом 8:0.

Поражение от "Хоффенхайма" стало для "Баварии" первым с 7 декабря 2019 года, когда мюнхенцы в рамках Бундеслиги проиграли "Боруссии" из Менхенгладбаха (1:2). После той встречи "Бавария" выдала серию из 32 матчей без поражений, причём клуб лишь две игры завершил вничью.

В минувшем сезоне мюнхенцы выиграли чемпионат и Кубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Для повторения рекорда "Барселоны" (шесть титулов) мюнхенцам надо победить в Суперкубке Германии (30 сентября) и на чемпионате мира среди клубов (в декабре).