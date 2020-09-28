Ринкевич: Беларусь попала в патовую ситуацию

С одной стороны, протесты в Беларуси не утихают, с другой стороны, вертикаль власти все еще не пришла в движение.

По словам Ринкевича, белорусские власти получают значительную политическую и экономическую поддержку от России, а главная задача ЕС и международного сообщества состоит в том, чтобы оказать максимальную поддержку жителям Беларуси, не вмешиваясь во внутренние дела государства.

"Как бы нам эмоционально не хотелось поддержать, сделать еще больше, реально эту ситуацию могут разрешить только сами белорусы, желательно без вмешательства со стороны, будь то Россия или какой-то другой игрок", - сказал Ринкевич.

Латвия не собирается отзывать своего посла в Беларуси, так как послы могут играть большую роль, защищая интересы граждан и встречаясь с представителями местной оппозиции.

"Тем, что думает, что сейчас лучше всего было бы отозвать посла, сделав еще один символический жест, я отвечу, что с политической и практической точки зрения это был бы очень неправильный шаг. Послам стран ЕС следует находиться в Минске, а не сидеть каждому в своей столице, ничего не делая", - сказал Ринкевич.