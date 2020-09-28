Пн, 28.09.2020
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Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел"

В Елгавском крае уже четвертый день тушат сарай с сеном

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В Елгавском крае с прошлой пятницы продолжается тушение сарая с сеном, сообщает агентство LETA.

В Ливберзской волости горит сарай с сеном и рулонами соломы на площади в 2400 квадратных метров.

Вызов был получен в пятницу в 18:36. Распространение пожара было ограничено уже в ночь на субботу, однако сейчас по-прежнему ведется тушение отдельных мест тления.

В воскресенье пожарные получили вызов на улицу Генерала Баложа в Лиепае, где в нежилом здании двухэтажном здании горели пол и бытовые вещи на площади в 304 квадратных метра. Спустя несколько часов этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.

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