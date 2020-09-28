Пн, 28.09.2020
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На домашний карантин отправится около 35 воспитанников Даугавпилсской ледовой спортивной школы

ФОТО: HK Dinaburga/Facebook

Около 35 воспитанников Даугавпилсской ледовой спортивной школы отправятся на домашний карантин в связи с выявленными случаями Covid-19 в хоккейном клубе "Динабург". Об этом в разговоре с агентством LETA рассказала директор учебного заведения Кристине Алжане.

Алжане рассказала, что на домашнем карантине находятся те группы, которые в прошлую пятницу контактировали с тренерами, у которых обнаружен новый коронавирус. В общей сложности эпидемиологи предписали домашний карантин примерно 35 воспитанникам школы. Симптомов заболевания у них нет.

Директор учебного заведения подчеркнула, что детям обеспечено удалённое обучение - им в видеоформате присылаются разборы игр и упражнения для физической подготовки.

В связи с выявлением заболевания Covid-19 Даугавпилсское управление спорта сегодня не будет принимать посетителей в очной форме.

В пятницу сообщалось, что у нескольких игроков "Динабурга" констатирована повышенная температура тела, поэтому на неопределённое время был перенесён запланированный на субботу матч с Mogo/LSPA.

Как сообщалось ранее, в хоккейном клубе "Динабург" лиги Optibet выявлено четыре случая Covid-19.

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