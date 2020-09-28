Определились финалисты плей-офф НБА

В финальной серии Восточной конференции "Майами Хит" одержал победу над "Бостон Селтикс" со счётом 4:2. Клуб "Майами Хит" впервые с 2014 года вышел в финал плей-офф НБА.

Для команды из Майами это будет шестой финал в истории. В 2006, 2012 и 2013 годах команда становилась чемпионом.

В финале "Майами" сыграет с "Лос-Анджелес Лейкерс", который в Западной конференции оказался сильнее "Денвер Наггетс". Для "Лейкерс" это будет 32-й финал в итории клуба - это абсолютный рекорд НБА.

Примечательно, что за "Лейкерс" выступает Леброн Джеймс, который выступал за "Майами Хитс" с 2010 по 2014 год. Джеймс четыре раза выводил "Майами" в финал, дважды принося команде титул (2012, 2013).

Серия стартует 30 сентября.