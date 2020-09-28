Фото ⟩ Перевоплощение в специальной лимбажской школе: комната отдыха

"Наша школа специализируется на детях с особенностями развития, но, что их всех объединяет, что они у нас просто потрясающие! Они танцуют, поют, организуют мероприятия, как другие дети из других школ. После 9-ого класса, наши ученики могут получить профессиональную квалификацию и в этом году мы организуем учебную кампанию, чтобы детки могли научиться чему-то новому", - рассказывает Агия Страуме, директор Основной специальной школы города Лимбажи. Именно, она два года назад инициировала перемены и модернизации в этой школе.

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Директор добавляет: "Каждый год я вижу перемены в обществе - люди отмечают, как важно специальное образование для их детей. Мы всем сердцем трудимся, чтобы изменить стереотипы в отношении специальных школ - люди бояться общественного осуждения и существующих мифов, поэтому мы всегда рады гостям и счастливы, когда видим, насколько приятно удивлены наши гости".

Не просто школа: новый год в новом настроении

"В нашей школы дети живут всю неделю, поэтому важно чтобы атмосфера в школе была позитивной. Здесь у них есть всё необходимое для развития: индивидуальный подход к обучению и поддержка квалифицированного персонала - от сердечных учителей, до различных специалистов - логопедов, физиотерапевтов, арт-терапевтов и посещение бассейна. Несмотря на ограниченный бюджет, нам удалось привести в порядок помещения. Но вот комнате отдыха для детей недоставало уюта, и поэтому дети больше проводили время в своих комнатах, нежели в комнате отдыха. Перевоплощение - как глоток свежего воздуха в новом учебном году, новое помещение стало стильным и удобным, теперь там приятно проводить время", - рассказала представитель школы.

Советы дизайнера о продуманном и уютном интерьере

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Иева Бука, дизайнер IKEA, приняла этот вызов по перевоплощению в комнате для детей и взрослых, для игр, общения и общего времяпрепровождения. Одной из центральных тенденций этого года стала многофункциольность. Многие люди живут в небольших квартирах и мебель с несколькими функциями помогает справиться с беспорядком и сделать пространство более просторным. Зонирование помещения помогает создать несколько функций в одной комнате. Удобный уголок для просмотра кино с диваном и креслами отмечен ярким ковром, в зоне отдыха появились мягкие сидушки на полу, в зоне творчества можно закрепить рисунки и фотографии, информацию или просто написать пожелания друзьям. Место для сортировки мусора - практичное и образовательное решение, а над контейнерами для мусора есть место для выращивания цветов. Текстиль создаёт настроение в комнате и более личную атмосферу, а заменив его, можно полностью изменить настроение в комнате.

Яркие цвета, для яркого настроения

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Планируя комнату для детей и подростков, важно смотреть на это их глазами. Кто сказал, что потолок должен быть обязательно белым? Если в комнате достаточно света, то потолок может стать ярким акцентом и поддерживать весь интерьер или зонировать комнату.

Практичные решения для хранения вещей - важная составляющая любой комнаты. На открытых полках можно поставить то, чем вы гордитесь, а полки могут быть, как ярким акцентом, так и спокойным фоном. А другие вещи можно положить в закрытые шкафы и полки.

Галерея: Перевоплощение в специальной лимбажской школе: комната отдыха