Covid-19 в Даугавпилсской гимназии: на карантине находятся три класса

С понедельника, 28 сентября, дня на домашнем карантине находятся три класса и четыре педагога Даугавпилсской государственной гимназии, сообщила агентству LETA руководитель образовательного учреждения Оксана Петашко.
По ее словам, заболевание Covid-19 выявлено у одного ученика, а четыре педагога и еще три класса являются его контактными лицами. Она подчеркнула, что инфицирование произошло за пределами школы.
Как сообщалось в пятницу, случаи заболевания Covid-19 зарегистрированы в 12 образовательных учреждениях Латвии - семи школах, трех детских садах и двух университетах.
По информации SPKC, на данный момент в этих семи школах выявлено 14 случаев Covid-19, а в трех дошкольных образовательных учреждениях - три. Между тем с двумя университетами связано в общей сложности четыре случая Covid-19.
В двух школах выявлено более одного случая заражения, а в остальных пяти - по одному случаю.
Работа SPKC продолжается во всех учебных заведениях. В то же время ведется работа с контактными лицами, общее количество которых, включая образовательные учреждения, на данный момент составляет около 800 человек. Центр сообщает, что этот показатель приближается к пику распространенности Covid-19, который был зафиксирован весной. В то время в списке SPKC было более тысячи контактов.
Однако, как напоминает SPKC, статус контактного лица не означает, что человек обязательно заразится Covid-19.
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