Covid-19 в Даугавпилсской гимназии: на карантине находятся три класса

По ее словам, заболевание Covid-19 выявлено у одного ученика, а четыре педагога и еще три класса являются его контактными лицами. Она подчеркнула, что инфицирование произошло за пределами школы.

Планируется, что домашний карантин завершится 9 октября, а на сегодняшний день детям обеспечено удаленное обучение.

Как сообщалось в пятницу, случаи заболевания Covid-19 зарегистрированы в 12 образовательных учреждениях Латвии - семи школах, трех детских садах и двух университетах.

По информации SPKC, на данный момент в этих семи школах выявлено 14 случаев Covid-19, а в трех дошкольных образовательных учреждениях - три. Между тем с двумя университетами связано в общей сложности четыре случая Covid-19.

В двух школах выявлено более одного случая заражения, а в остальных пяти - по одному случаю.

Работа SPKC продолжается во всех учебных заведениях. В то же время ведется работа с контактными лицами, общее количество которых, включая образовательные учреждения, на данный момент составляет около 800 человек. Центр сообщает, что этот показатель приближается к пику распространенности Covid-19, который был зафиксирован весной. В то время в списке SPKC было более тысячи контактов.

Однако, как напоминает SPKC, статус контактного лица не означает, что человек обязательно заразится Covid-19.