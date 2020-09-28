Видео ⟩ В Елгаве столкнулись две "скорые" и легковушка: пострадали пять человек

В воскресенье в Елгаве в результате столкновения двух автомобилей Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) и автомобиля Audi пострадали пять человек, сообщает агентство LETA.
🇱🇻 Vakar vakarā uz tilta pāri Driksai #Jelgava #Latvija sadūrušās divas NMPD automašīnas. pic.twitter.com/2rj1SYJ1YN— BreakingLV (@breakinglv) September 28, 2020
Согласно предварительной информации, в воскресенье в Елгаве на мосту через Дриксу мужчина, управляя автомобилем NMPD, врезался в едущую впереди служебную автомашину, которая в результате столкновения врезалась в стоящую на той же полосе Audi A6 Avant.
Примечательно, что у обоих автомобилей NMPD были включены проблесковые огни и специальный звуковой сигнал.
В результате ДТП травмы получили пять человек. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Полиция начала уголовный процесс.
Всего в Латвии за последние сутки было зарегистрировано 63 ДТП, в которых пострадали 27 человек.
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