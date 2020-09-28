Видео ⟩ В Елгаве столкнулись две "скорые" и легковушка: пострадали пять человек

Согласно предварительной информации, в воскресенье в Елгаве на мосту через Дриксу мужчина, управляя автомобилем NMPD, врезался в едущую впереди служебную автомашину, которая в результате столкновения врезалась в стоящую на той же полосе Audi A6 Avant.

Примечательно, что у обоих автомобилей NMPD были включены проблесковые огни и специальный звуковой сигнал.

В результате ДТП травмы получили пять человек. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Полиция начала уголовный процесс.

Всего в Латвии за последние сутки было зарегистрировано 63 ДТП, в которых пострадали 27 человек.