Пн, 28.09.2020
Конечно, сезон нельзя прерывать. Надо бороться. Никто не ожидал, что Covid-19 внесёт такие изменения. Соревнования прекращать нельзя. Надо играть, как-то выкручиваться Юрис Савицкис, председатель правления клуба Рижского "Динамо"
Юрис Савицкис, председатель правления клуба Рижского "Динамо"

Видео ⟩ В Елгаве столкнулись две "скорые" и легковушка: пострадали пять человек

Иллюстративное фото

ФОТО: / LETA

В воскресенье в Елгаве в результате столкновения двух автомобилей Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) и автомобиля Audi пострадали пять человек, сообщает агентство LETA.

Согласно предварительной информации, в воскресенье в Елгаве на мосту через Дриксу мужчина, управляя автомобилем  NMPD, врезался в едущую впереди служебную автомашину, которая в результате столкновения врезалась в стоящую на той же полосе Audi A6 Avant.

Примечательно, что у обоих автомобилей NMPD были включены проблесковые огни и специальный звуковой сигнал.

В результате ДТП травмы получили пять человек. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Полиция начала уголовный процесс.

Всего в Латвии за последние сутки было зарегистрировано 63 ДТП, в которых пострадали 27 человек.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back