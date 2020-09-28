LTV7: Больницы закупают дешевые эндопротезы, которые ломаются

Пострадавшая пациентка, у которой сломался эндопротез, потребовала компенсацию из фонда риска, однако получила отказ, но впоследствии выиграла суд. Латвийская ассоциация эндопротезистов тазобедренного и коленного суставов предлагает создать в стране регистр эндопротезов, чтобы оценить проблему в масштабе страны.

65-летняя жительница Латвии, занимающаяся фермерством на отдаленном хуторе, в 2014 году сломала бедро. В больнице ей поставили эндопротез - срезали головку бедренной кости и вставили металлический имплант, который через полтора года сломался. Женщина обратилась сначала в Инспекцию здоровья, чтобы получить компенсацию из фонда риска, а когда получила отказ, то обратилась в компанию Riska fonda konsultācijas с просьбой помочь ей отсудить денежную компенсацию. В региональной больнице пациентке установили индийский эндопротез стоимостью в 57 евро, хотя, как утверждает глава Riska fonda konsultācijas Олаф Либерманис, кость можно было скрепить фиксаторами и оставить родной тазобедренный сустав. Такая операция считается более сложной и дорогой, называется остеосинтез.

Инспекция здоровья занимает противоположную позицию и выступила в этом деле оппонентом. Врач-эксперт инспекции Юрис Матисонс уверен, что хирург региональной больницы принял правильное решение, установив эндопротез.

Между тем производитель протеза индийская компания Austin moore, в переписке с врачами указала, что данный тип протеза можно ставить пожилым пациентам, у которых ограниченная подвижность, но никак не человеку, ведущему активный образ жизни.

"Действительно, это так. Поэтому врач в своем заключении и упоминает, что это за активная пациентка, у которой деформация обеих коленных суставов, болезнь позвоночника, сердечная аритмия, повышенное артериальное давление", - пояснил программе "Личное дело" Русского вещания LTV7 Юрис Матисонс.

Однако при всем букете заболеваний, о которых пишет лечащий врач, у пациентки сломалась не ее ослабленная и страдающая остеопорозом кость, а переломился пополам металлический протез. Впоследствии женщине потребовалась более дорогостоящая операция с установкой искусственного тазобедренного сустава, которую делали уже в другой больнице и также за государственный счет.

10 сентября Административный окружной суд вынес решение в пользу женщины. Ей присудили 5% или 7 тысяч евро от 140 тысяч.

140 тысяч евро — это максимальная сумма возмещения, предусмотренная государством в случае смерти пациента — она и являются отправной точкой, от нее и ведутся все вычисления компенсаций.

Руководитель Латвийской ассоциации эндопротезистов тазобедренного и коленного суставов Константин Калнберзс говорит, что поломка эндопротезов это довольно распространенная проблема в нашей стране.

“Сейчас в латвийской медицине существует такое правило - закупается самое дешевое. У нас больнице тоже ломались индийские протезы. Сейчас вроде заменили на пакистанские, но это не швейцарские", - говорит Калнберзс.

Например в соседней Швеции действует регистр эндопротезов. В нем есть данные обо всех установленных в стране устройствах. Это позволяет вести статистику поломок и отбраковывать неудачные модели.

"В свое время мы обращались к министру Анде Чакше. Пошли от ассоциации. Очень хорошо посидели, объяснили, что в нашей стране нужен регистр, чтобы знать, что в районах Латвии делается, что в Риге делается. Пожали друг другу руки, попили чай. И что вы думаете? Чакши нет, регистра нет и мы не знаем, что делается в районе. Вот, пожалуйста, ломаются протезы!", - рассказал Калнберзс.

Как выяснило Русское вещание LTV7 в Госслужбе лекарств регистра эндопротезов до сих пор нет. В агентстве можно ознакомиться только с предложениями от коммерсантов. Тем временем Инспекция здоровья намерена оспорить выигранное пациенткой дело, уже подала кассационную жалобу. В Инспекции здоровья говорят, что в данном случае была плохая коммуникация между врачом и пациенткой и ей не объяснили все возможные риски, связанные с операцией.