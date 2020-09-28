Covid-19: в Эстонии - 67 новых случаев за сутки, в Литве - 105 случаев и одна смерть

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

Общее число заражений в стране - 4490, коронавирусом продолжает болеть 2051 человек, 2327 человек выздоровели.

Covid-19 в Литве уже унес жизни 92 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

В изоляции находятся 22 147 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 266 привозных случаев коронавируса.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии зафиксировано 67 положительных результатов тестов на коронавирус.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2 873 первичных теста на Covid-19. Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составил 42,89 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро 28 сентября госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 33 пациентам, ни один не подключен к аппарату ИВЛ.

По состоянию на понедельник выздоровели 2513 человек.

Всего в Эстонии сделано около 208 000 первичных тестов, из них позитивный результат на Covid-19 дали 3267 тестов (1,57%).