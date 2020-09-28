Меркель тайно посетила Навального в клинике "Шарите"

Как отмечает Der Spiegel, тайный визит к Навальному является очередным свидетельством того, насколько энергично Меркель вступается за Навального и не готова спустить дело на тормозах. Тот факт, что федеральный канцлер лично посетила российского оппозиционного политика, должно стать для российского правительства сигналом, что Берлин не пойдет на компромиссы в этом деле и намерен выяснить истинную подоплеку случившегося, пишет еженедельник.

Навальный подтвердил визит Меркель

Алексей Навальный подтвердил, что Меркель посетила его в "Шарите", но подчеркнул, что не считает эту встречу секретной. По его словам, это была "скорее частная встреча и разговор с семьей". "Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", - написал Навальный в своем микроблоге Twitter.

Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице https://t.co/8d8vnEe23z — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

Москва по-прежнему отрицает любую причастность в покушении на Алексея Навального в конце августа. Вместо этого лояльные Кремлю СМИ и МИД РФ распространяют все новые версии нападения на оппозиционера и даже фактически обвинили Германию в том, что она якобы сама организовала "постановку" отравления Навального. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) ранее уже комментировал подобные заявления Москвы, назвав их абсурдными.

Отравление Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа во время полета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а 22 августа доставили для лечения в Берлин. 19 суток он находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отвергает обвинения в причастности к покушению на Навального и, со своей стороны, обвиняет Германию в отказе от сотрудничества с российскими следователями.