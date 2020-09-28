Ефремов лично подал жалобу на приговор по делу о ДТП

Как пояснили в пресс-службе суда, кроме жалобы от Ефремова в канцелярию поступили расширенные жалобы от представлявших его в ходе процесса Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

В свою очередь, семья актера Михаила Ефремова планирует подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить, совершил ли Эльман Пашаев мошеннические действия в то время, когда представлял интересы артиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения Ефремова.

"В семье Михаила до сих пор в шоке как от самого приговора, так и от сомнительных услуг Пашаева во время следственных действий и в суде, когда слушалось дело. После получения у юристов правовой оценки его поведения в ходе процесса и публичных его заявлений семья артиста примет окончательное решение о подаче заявления в правоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям", - говорит анонимный источник.

Согласно его словам, родственники Ефремова также планируют попросить правоохранителей выяснить, как накануне приговора видеозапись разговора адвоката и артиста, сделанная тайно, попала в СМИ.

В то же время сам Пашаев заявил, что у него нет конфликтов с семьей Ефремова: 2

"У меня с семьей Ефремова самые теплые отношения, никаких конфликтов нет. Не понимаю, откуда у вас информация о якобы имеющихся намерениях подать заявление. Ничего подобного в реальности нет, никаких заявлений члены семьи артиста никуда не писали и, насколько я знаю, не собираются".

Напомним, Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева после того, как получил 8 лет колонии общего режима за совершение ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения. По словам Ефремова, Пашаев "подставил" его и виноват в столь суровом наказании.

В свою очередь, совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил Эльмана Пашаева адвокатского статуса.