Ефремов лично подал жалобу на приговор по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии по делу о ДТП, лично подал жалобу на свой приговор, сообщает ТАСС.
Как пояснили в пресс-службе суда, кроме жалобы от Ефремова в канцелярию поступили расширенные жалобы от представлявших его в ходе процесса Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.
В свою очередь, семья актера Михаила Ефремова планирует подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить, совершил ли Эльман Пашаев мошеннические действия в то время, когда представлял интересы артиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения Ефремова.
"В семье Михаила до сих пор в шоке как от самого приговора, так и от сомнительных услуг Пашаева во время следственных действий и в суде, когда слушалось дело. После получения у юристов правовой оценки его поведения в ходе процесса и публичных его заявлений семья артиста примет окончательное решение о подаче заявления в правоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям", - говорит анонимный источник.
Согласно его словам, родственники Ефремова также планируют попросить правоохранителей выяснить, как накануне приговора видеозапись разговора адвоката и артиста, сделанная тайно, попала в СМИ.
В то же время сам Пашаев заявил, что у него нет конфликтов с семьей Ефремова:
"У меня с семьей Ефремова самые теплые отношения, никаких конфликтов нет. Не понимаю, откуда у вас информация о якобы имеющихся намерениях подать заявление. Ничего подобного в реальности нет, никаких заявлений члены семьи артиста никуда не писали и, насколько я знаю, не собираются".
Напомним, Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева после того, как получил 8 лет колонии общего режима за совершение ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения. По словам Ефремова, Пашаев "подставил" его и виноват в столь суровом наказании.
В свою очередь, совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил Эльмана Пашаева адвокатского статуса.
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