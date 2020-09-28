Пн, 28.09.2020
Конечно, сезон нельзя прерывать. Надо бороться. Никто не ожидал, что Covid-19 внесёт такие изменения. Соревнования прекращать нельзя. Надо играть, как-то выкручиваться Юрис Савицкис, председатель правления клуба Рижского "Динамо"
Юрис Савицкис, председатель правления клуба Рижского "Динамо"

Covid-19 заболел технический работник Рижского университета им. Страдиня

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Covid-19 на прошлой неделе заболел технический работник Рижского университета им. Страдиня (RSU), сообщила представитель вуза по общественным связям Иева Нора Гединя.

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Данный сотрудник имел контакты с узким кругом коллег, к тому же недолгие. Вуз принял все меры предосторожности в соответствии с рекомендациями Центра профилактики и контроля заболеваний.

По словам Гедини, этот случай не повлиял на учебный процесс, так как RSU начал учебный год удаленно. Очные занятия проходят у первокурсников программы социальных наук, но только на 20%.

С 5 октября RSU перейдет на комбинированную очно-удаленную учебу.

В пятницу сообщалось, что случаи Сovid-19 зарегистрированы в 12 учебных заведениях - семи школах, трех детских садах и двух университетах.

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