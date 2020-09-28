В Адажи построят фабрику по производству печенья и вафель

Договор предусматривает строительство новой фабрики по производству печенья и вафель, сетей внешних коммуникаций и инфраструктуры на территории.

Стоимость работ составит около 32 млн евро.

Строительные работы планируется завершить в январе 2022 года, а производство начать в 2023 году.

Как сообщила агентству LETA представитель Orkla Линета Микша, новая фабрика будет специализироваться только на производстве печенья и вафель и станет крупнейшей в этом сегменте в странах Балтии и Скандинавии.

Помимо строительства, предусмотрены значительные инвестиции в новое оборудование и производственные линии. Будет создано около 250 новых рабочих мест.

Около 75% продукции, производимой на новой фабрике, будет экспортироваться.

Как сообщалось, в Адажи планируется построить две фабрики группы Orkla - помимо фабрики по производству печенья и вафель, также шоколадную фабрику, которая начнет работу в середине следующего года. Для строительства обеих фабрик Orkla приобрела в Адажи 13 га земли, из которых большая часть будет отведена под строительство фабрики по производству печенья и вафель.