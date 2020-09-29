Вт, 29.09.2020
Невозможно исключить, что повреждение сыграло свою роль в том, что судно затонуло. Йорген Амдал, профессор морских технологий, о пробоине в корпусе парома "Эстония"
Йорген Амдал, профессор морских технологий, о пробоине в корпусе парома "Эстония"

Фото ⟩ Товары IKEA, которые стоят целое состояние

ФОТО: Ikea

Некоторые предметы мебели шведского гиганта IKEA на несколько десятилетий стали культовыми. Например, полка BILLY была востребована с момента основания компании и актуальна до сих пор. А некоторые предметы компании приобрели и вовсе статус эксклюзивного товара.

Хотя и дизайн части предметов от IKEA в течение нескольких лет оставался неизменным, некоторые из них все же стали мечтой коллекционера. Это товары, которые в конкретные годы были выпущены в рамках особой серии, или же были на рынке чрезвычайно короткое время, так как их производство было приостановлено из-за низкого спроса. Однако в наши дни цена этих предметов выросла, сообщает портал InMyRoom.

Кресло AKE

Это кресло забавной формы поступило в продажу всего лишь спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны. Кресла серии AKE в то время входили в стандартную коллекцию, и один такой экземпляр стоил около десяти евро. В прошлом году в Швеции, аукционный дом Bukowskis выставил кресло на аукцион, где его приобрели за 2700 евро. 

Реклама кресла AKE в каталоге от 1952 года

ФОТО: Ikea

Книжная полка из тика

Данная полка была создана в 1950 годах. В свое время эта полка являлась конкурентом знаменитой полки BILLY, однако в наши дни она стала очень ценным предметом. Сейчас такая полка стоит 6000 евро. 

ФОТО: Ikea

Стул Вернера Пантона VILBERT

В 1993 году основатель IKEA Инвар Кампрад попросил легендарного дизайнера Пантона создать какой-нибудь уникальный предмет мебели, который войдет в лимитированную коллекцию 1994 года. В результате в свет вышел этот стул стоимостью около 70 евро. Сейчас его цена сильно возросла - 735 евро. 

ФОТО: Ikea

Кресло Эрика Верца RONDELL

Эрик Верц является дизайнером многих предметов мебели IKEA. И эти кресла необычной формы являются его разработкой, что в наши дни дорого обойдутся. На аукционе цена кресла достигает 1560 евро.

Реклама кресла RONDELL в каталоге IKEA от 1962 года

ФОТО: Ikea

Кресло дизайнера Карины Морбинг

Эти кожаные стулья серии AMIRAL были популярны в 70-х, а наши дни их цена составляет от 900 до 4000 евро. 

ФОТО: Ikea

Супница NEJLIKA 

Не только цена редких предметов мебели возросла. В 90-х годах на полках магазина можно было найти супницу NEJLIKA с тарелкой. В то время это был товар особой коллекции, доступной в ограниченном количестве. Тогда она стоила всего 15 евро, но сегодня цена возросла до 1200 евро. 

ФОТО: Ikea

Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back