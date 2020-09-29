Фото ⟩ Товары IKEA, которые стоят целое состояние

Некоторые предметы мебели шведского гиганта IKEA на несколько десятилетий стали культовыми. Например, полка BILLY была востребована с момента основания компании и актуальна до сих пор. А некоторые предметы компании приобрели и вовсе статус эксклюзивного товара.
Хотя и дизайн части предметов от IKEA в течение нескольких лет оставался неизменным, некоторые из них все же стали мечтой коллекционера. Это товары, которые в конкретные годы были выпущены в рамках особой серии, или же были на рынке чрезвычайно короткое время, так как их производство было приостановлено из-за низкого спроса. Однако в наши дни цена этих предметов выросла, сообщает портал InMyRoom.
Кресло AKE
Это кресло забавной формы поступило в продажу всего лишь спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны. Кресла серии AKE в то время входили в стандартную коллекцию, и один такой экземпляр стоил около десяти евро. В прошлом году в Швеции, аукционный дом Bukowskis выставил кресло на аукцион, где его приобрели за 2700 евро.
Книжная полка из тика
Данная полка была создана в 1950 годах. В свое время эта полка являлась конкурентом знаменитой полки BILLY, однако в наши дни она стала очень ценным предметом. Сейчас такая полка стоит 6000 евро.
Стул Вернера Пантона VILBERT
В 1993 году основатель IKEA Инвар Кампрад попросил легендарного дизайнера Пантона создать какой-нибудь уникальный предмет мебели, который войдет в лимитированную коллекцию 1994 года. В результате в свет вышел этот стул стоимостью около 70 евро. Сейчас его цена сильно возросла - 735 евро.
Кресло Эрика Верца RONDELL
Эрик Верц является дизайнером многих предметов мебели IKEA. И эти кресла необычной формы являются его разработкой, что в наши дни дорого обойдутся. На аукционе цена кресла достигает 1560 евро.
Кресло дизайнера Карины Морбинг
Эти кожаные стулья серии AMIRAL были популярны в 70-х, а наши дни их цена составляет от 900 до 4000 евро.
Супница NEJLIKA
Не только цена редких предметов мебели возросла. В 90-х годах на полках магазина можно было найти супницу NEJLIKA с тарелкой. В то время это был товар особой коллекции, доступной в ограниченном количестве. Тогда она стоила всего 15 евро, но сегодня цена возросла до 1200 евро.
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