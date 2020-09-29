Фото ⟩ Товары IKEA, которые стоят целое состояние

Хотя и дизайн части предметов от IKEA в течение нескольких лет оставался неизменным, некоторые из них все же стали мечтой коллекционера. Это товары, которые в конкретные годы были выпущены в рамках особой серии, или же были на рынке чрезвычайно короткое время, так как их производство было приостановлено из-за низкого спроса. Однако в наши дни цена этих предметов выросла, сообщает портал InMyRoom.

Кресло AKE

Это кресло забавной формы поступило в продажу всего лишь спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны. Кресла серии AKE в то время входили в стандартную коллекцию, и один такой экземпляр стоил около десяти евро. В прошлом году в Швеции, аукционный дом Bukowskis выставил кресло на аукцион, где его приобрели за 2700 евро.

Реклама кресла AKE в каталоге от 1952 года ФОТО: Ikea

Книжная полка из тика

Данная полка была создана в 1950 годах. В свое время эта полка являлась конкурентом знаменитой полки BILLY, однако в наши дни она стала очень ценным предметом. Сейчас такая полка стоит 6000 евро.

ФОТО: Ikea

Стул Вернера Пантона VILBERT

В 1993 году основатель IKEA Инвар Кампрад попросил легендарного дизайнера Пантона создать какой-нибудь уникальный предмет мебели, который войдет в лимитированную коллекцию 1994 года. В результате в свет вышел этот стул стоимостью около 70 евро. Сейчас его цена сильно возросла - 735 евро.

ФОТО: Ikea

Кресло Эрика Верца RONDELL

Эрик Верц является дизайнером многих предметов мебели IKEA. И эти кресла необычной формы являются его разработкой, что в наши дни дорого обойдутся. На аукционе цена кресла достигает 1560 евро.

Реклама кресла RONDELL в каталоге IKEA от 1962 года ФОТО: Ikea

Кресло дизайнера Карины Морбинг

Эти кожаные стулья серии AMIRAL были популярны в 70-х, а наши дни их цена составляет от 900 до 4000 евро.

ФОТО: Ikea

Супница NEJLIKA

Не только цена редких предметов мебели возросла. В 90-х годах на полках магазина можно было найти супницу NEJLIKA с тарелкой. В то время это был товар особой коллекции, доступной в ограниченном количестве. Тогда она стоила всего 15 евро, но сегодня цена возросла до 1200 евро.

ФОТО: Ikea