Приложение "Останови Covid" предлагается совместить с похожими приложениями в ЕС

Чтобы обеспечить полноценную работу приложения по ограничению эпидемии коронавируса "Останови Covid", в том числе в сотрудничестве с аналогичными системами в других странах ЕС, министр здравоохранения Илзе Винькеле подала в Сейм соответствующие поправки к закону, сообщает LETA.