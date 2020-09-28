Приложение "Останови Covid" предлагается совместить с похожими приложениями в ЕС

Чтобы обеспечить полноценную работу приложения по ограничению эпидемии коронавируса "Останови Covid", в том числе в сотрудничестве с аналогичными системами в других странах ЕС, министр здравоохранения Илзе Винькеле подала в Сейм соответствующие поправки к закону, сообщает LETA.
Единая система разрабатывается, чтобы оповещать о повышенном риске заражения людей, находящихся за границей. В странах ЕС необходимо определить учреждения, которые отвечают за обмен информацией и обеспечивают надлежащее хранение данных.
Винькеле предлагает в Латвии поручить эти функции Центру профилактики и контроля заболеваний, а техническое обслуживание системы - Латвийскому государственному телерадиоцентру.
Приложение "Останови Covid" в Латвии было запущено в мае.
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