Пн, 28.09.2020
Конечно, сезон нельзя прерывать. Надо бороться. Никто не ожидал, что Covid-19 внесёт такие изменения. Соревнования прекращать нельзя. Надо играть, как-то выкручиваться Юрис Савицкис, председатель правления клуба Рижского "Динамо"
Юрис Савицкис, председатель правления клуба Рижского "Динамо"

Приложение "Останови Covid" предлагается совместить с похожими приложениями в ЕС

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Чтобы обеспечить полноценную работу приложения по ограничению эпидемии коронавируса "Останови Covid", в том числе в сотрудничестве с аналогичными системами в других странах ЕС, министр здравоохранения Илзе Винькеле подала в Сейм соответствующие поправки к закону, сообщает LETA.

Единая система разрабатывается, чтобы оповещать о повышенном риске заражения людей, находящихся за границей. В странах ЕС необходимо определить учреждения, которые отвечают за обмен информацией и обеспечивают надлежащее хранение данных.

Винькеле предлагает в Латвии поручить эти функции Центру профилактики и контроля заболеваний, а техническое обслуживание системы - Латвийскому государственному телерадиоцентру.

Приложение "Останови Covid" в Латвии было запущено в мае.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back