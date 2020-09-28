"Недополучено полмиллиарда": Минфин отчитался о налоговых поступлениях за восемь месяцев

Минфин отмечает, что в связи с ухудшением экономической ситуации предприятия в этом году очень активно использовали возможности продлить сроки уплаты налогов. С середины марта до середины сентября Служба государственных доходов утвердила продление по уплате налогов на сумму 264 млн евро.

Больше всего недовыполнен план по поступлениям налога на добавленную стоимость - на 256,9 млн евро (13,9%), взносам социального страхования - на 135 млн евро (6,8%), акцизному налогу - на 100,1 млн евро (12,7%) и налогу с прибыли предприятий - на 45,3 млн евро (23,7%).

В свою очередь поступления подоходного налога с населения на 40 млн евро (3,6%) превысили запланированный объем. Это объясняется большим перевыполнением в январе-феврале, до начала пандемии Covid-19.

Примерно на уровне предыдущего года сохранились объемы полученной иностранной финансовой помощи (+1,3%) и неналоговых доходов (+0,7%), которые составили соответственно 1,045 млрд евро и 512,3 млн евро.

Поступления в консолидированный совокупный бюджет за восемь месяцев этого года были на 82,2 млн евро (1,1%) меньше, чем за соответствующий период прошлого года, а расходы выросли на 554,8 млн евро (7,9%).

Таким образом, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 637 млн евро ухудшился бюджетный баланс. В январе-августе этого года в совокупном бюджете образовался дефицит в размере 40,2 млн евро, тогда как в тот же период 2019 года был излишек в размере 596,8 млн евро. Эти изменения, как указывает Минфин, связаны с последствиями для экономики ограничений из-за Covid-19.