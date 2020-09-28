Названы школы Риги, где количество учащихся классов средней школы не соответствует минимальному

Количество учеников 10-12-х классов не соответствует минимальному в Рижской Даугавгривской средней школе, Ильгюциемской средней школе, Рижской Имантской средней школе, 33-й Рижской средней школе, 93-й Рижской средней школе, 15-й Рижской средней школе, 25-й Рижской средней школе, 75-й Рижской средней школе, 86-й Рижской средней школе, 21-й Рижской средней школе, 89-й Рижской средней школе, 80-й Рижской средней школе, 53-й Рижской средней школе, 4-й Рижской средней школе, Рижской Зиепниеккалнской средней школе, 13-й Рижской средней школе и 31-й Рижской средней школе.

Например, в Даугавгривской средней школе число учеников 10-12-х классов составляет 59 человек, в Ильгюциемской средней школе - 30, в 75-й Рижской средней школе - 79, в 86-й Рижской средней школе - 108, в 21-й Рижской средней школе - 116, а в 31-й Рижской средней школе - 50.

В свою очередь в работу еще 15 школ самоуправление планирует внести изменения, например, не принимая в этом учебному году учащихся в 10-й класс или реорганизуя учебные заведения в 2021-2023 гг.

В список этих школ вошли 54-я Рижская средняя школа, 19-я Рижская средняя школа, 69-я Рижская средняя школа, 65-я Рижская средняя школа, Рижская средняя школа имени Сергея Жолтока, Рижская Восточная средняя школа, 85-я Рижская средняя школа, 63-я Рижская средняя школа, 74-я Рижская средняя школа, Рижская музыкальная средняя школа, 61-я Рижская средняя школа, 66-я Рижская средняя школа, Рижская средняя школа Яниса Порукса, 28-я Рижская средняя школа, 46-я Рижская средняя школа.

Сегодня на пресс-конференции, посвященной укомплектованности школ учителями, министр образования и науки Илга Шуплинска сообщила, что IZM подало правительству отчет о количестве учащихся школ и качестве образования. Министр подчеркнула, что в школах, где количество учащихся средней школы не соответствует минимальному, должны произойти серьезные структурные изменения.

Как сообщалось, для упорядочения школьной сети IZM предлагает ввести четыре блока регионов в соответствии с административно-территориальной реформой 2021 года и для каждого из них определить минимальное количество учащихся. На данный момент прогнозируется, что в десяти городах государственного значения - Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Юрмале, Резекне, Валмиере, Елгаве, Екабпилсе, Вентспилсе и Огре - минимальное количество учащихся в 10-12-х классах составит 120 человек.